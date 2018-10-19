В Петербурге завели дело по факту отравления школьников парами ртути

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело из-за отравления школьников парами ртути, сообщает kp.ru.

В пятницу, 19 октября, в детскую больницу имени Филатова доставили восьмую пациентку с таким диагнозом. В городском комитете по здравоохранению подтвердили данную информацию.

«Да, действительно в медучреждение поступила девочка, жительница Невского района, с отравлением ртутью. Всего на данный момент на лечении находятся восемь несовершеннолетних пациентов с данным диагнозом», — уточнила пресс-секретарь ведомства Мария Хитаришвили.

28 сентября ученик пятого класса 339-й школы нашёл на улице пластиковую бутылку с 2,5 кг ртути. Мальчик принёс её на спортплощадку, где дал поиграть со ртутью друзьям. Дома опасное вещество обнаружили родители школьника, которые вызвали специалистов. Квартиру обработали, ребёнок был госпитализирован.

В начале октября в больницу попали ещё шесть учеников 339-й школы.

Следователи возбудили дело по статье «Незаконный оборот ядовитых веществ».

Ранее Nation News сообщало, что в Петербурге госпитализирован 11-летний школьник, отравившийся парами ртути.