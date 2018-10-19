В Крыму заявили, что Крымский мост позволил спасти многих пострадавших в Керчи

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко в беседе с ФАН рассказал, что Крымский мост позволил спасти многих пострадавших в Керчи.

«Благодаря мосту наше взаимодействие с Краснодарским краем усилилось. У нас работали медики из Новороссийска, из Краснодарской больницы имени Очаповского», — заявил он.

По его словам, местные врачи — 13 бригад скорой помощи — провели все мероприятия по шоковой терапии, хирургической обработке ран, травматологической помощи, а обследованием, диагностикой и дальнейшей корректировкой лечения занимались специалисты из других городов.

Как отметил Голенко, решения по тактике лечения, санитарной эвакуации принимались в медицинском сообществе коллегиально.

«И вместе мы смогли предотвратить ещё много смертей», — добавил министр.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию в керченском колледже.