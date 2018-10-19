В Крыму заявили, что Крымский мост позволил спасти многих пострадавших в Керчи
- РИА Новости
«Благодаря мосту наше взаимодействие с Краснодарским краем усилилось. У нас работали медики из Новороссийска, из Краснодарской больницы имени Очаповского», — заявил он.
По его словам, местные врачи — 13 бригад скорой помощи — провели все мероприятия по шоковой терапии, хирургической обработке ран, травматологической помощи, а обследованием, диагностикой и дальнейшей корректировкой лечения занимались специалисты из других городов.
Как отметил Голенко, решения по тактике лечения, санитарной эвакуации принимались в медицинском сообществе коллегиально.
«И вместе мы смогли предотвратить ещё много смертей», — добавил министр.
Ранее семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию в керченском колледже.