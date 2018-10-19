Путин заявил о готовности России к совместному производству вооружения в Узбекистане
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе российско-узбекских переговоров.
«Мы готовы развивать военно-техническое сотрудничество, имея в виду не только поставки вооружения и современной техники, но и осуществлять совместное производство этой техники на территории и на предприятиях Узбекистана», — приводит слова Путина ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Узбекистан для встречи с лидером страны Шавкатом Мирзиёевым.
В ходе переговоров Путин и Мирзиёев подписали ряд совместных документов.