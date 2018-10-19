«Речь идёт о создании новой отрасли»: Путин о строительстве «Росатомом» в Узбекистане первой АЭС в стране

Президент России Владимир Путин и его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев подписали ряд совместных документов и подвели итоги переговоров. В ходе государственного визита российского лидера в Узбекистан стороны обсуждали вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также наращивание взаимодействия Москвы и Ташкента в рамках ШОС. RT вёл прямую трансляцию