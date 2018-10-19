Источник сообщил о возможной гибели пилотов самолёта Л-39

Пилоты учебно-тренировочного самолёта Л-39 «Альбатрос», который накануне потерпел крушение, по предварительным данным, погибли. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в комиссии Минобороны России, работающей на месте ЧП.

«Официального подтверждения о гибели пилотов пока нет, лётчики или их тела ещё не найдены, но чудес не бывает», — заявил источник.

По его словам, место падения самолёта точно установлено. Обнаружены обломки воздушного судна и парашют, на котором катапультировался один из пилотов.

«Парашют оказался пустым, лётчика в нем не было», — сказал он.

Источник добавил, что с момента крушения самолёта прошло много часов и пилоты не могли так долго находиться на плаву.

Ранее стало известно, что военные водолазы работают на месте крушения Л-39 в Азовском море.