Источник сообщил о возможной гибели пилотов самолёта Л-39
- РИА Новости
«Официального подтверждения о гибели пилотов пока нет, лётчики или их тела ещё не найдены, но чудес не бывает», — заявил источник.
По его словам, место падения самолёта точно установлено. Обнаружены обломки воздушного судна и парашют, на котором катапультировался один из пилотов.
«Парашют оказался пустым, лётчика в нем не было», — сказал он.
Источник добавил, что с момента крушения самолёта прошло много часов и пилоты не могли так долго находиться на плаву.
Ранее стало известно, что военные водолазы работают на месте крушения Л-39 в Азовском море.