В ЯНАО произошёл пожар в кабинете химии в школе
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«В 7.34 (5.34 мск) возгорание было уже локализовано, последствия его полностью ликвидированы», — сообщили в администрации.
Отмечается, что кабинет располагается на третьем этаже школы. В результате произошедшего никто не пострадал.
В администрации добавили, что занятия в школе были отменены.
По данным регионального управления МЧС, к тушению пожара привлекались 16 человек личного состава и пять единиц техники.
Ранее стало известно, что в Дагестане произошёл пожар в сельской школе.