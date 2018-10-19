В ЯНАО произошёл пожар в кабинете химии в школе

В Ямало-Ненецком автономном округе в кабинете химии в школе города Лабытнанги произошло возгорание. Об этом информирует пресс-служба местной администрации.

«В 7.34 (5.34 мск) возгорание было уже локализовано, последствия его полностью ликвидированы», — сообщили в администрации.

Отмечается, что кабинет располагается на третьем этаже школы. В результате произошедшего никто не пострадал.

В администрации добавили, что занятия в школе были отменены.

По данным регионального управления МЧС, к тушению пожара привлекались 16 человек личного состава и пять единиц техники.

Ранее стало известно, что в Дагестане произошёл пожар в сельской школе.