В ЯНАО произошёл пожар в кабинете химии в школе

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В Ямало-Ненецком автономном округе в кабинете химии в школе города Лабытнанги произошло возгорание. Об этом информирует пресс-служба местной администрации. 
В ЯНАО произошёл пожар в кабинете химии в школе
  • © РИА Новости

«В 7.34 (5.34 мск) возгорание было уже локализовано, последствия его полностью ликвидированы», — сообщили в администрации.

Отмечается, что кабинет располагается на третьем этаже школы. В результате произошедшего никто не пострадал.

В администрации добавили, что занятия в школе были отменены.

По данным регионального управления МЧС, к тушению пожара привлекались 16 человек личного состава и пять единиц техники.

Ранее стало известно, что в Дагестане произошёл пожар в сельской школе.

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