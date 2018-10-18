Шесть районов Челябинской области получат субсидии на ликвидацию свалок
- РИА Новости
Средства получат Озёрский, Троицкий, Златоустовский, Верхнеуфалейский городские округа и Карталинский и Аргаяшский муниципальные районы.
Всего в реестр свалок в границах городов вошло 26 объектов, отмечается на сайте главы региона.
«В Челябинской области уже пройден второй этап внедрения новой системы обращения с ТКО, в каждом кластере выбраны региональные операторы, в Магнитогорском кластере он уже работает», — сказал Дубровский.
Ранее URA.RU сообщало, что для решения вопроса по вывозу мусора из Челябинска решили дополнительно выделить 20 млн рублей.