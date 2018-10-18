Шесть районов Челябинской области получат субсидии на ликвидацию свалок

Шесть районов Челябинской области получат субсидии, которые будут направлены на ликвидацию свалок. Об этом сообщают «Аргументы неделi» со ссылкой на пресс-службу губернатора Бориса Дубровского.

Средства получат Озёрский, Троицкий, Златоустовский, Верхнеуфалейский городские округа и Карталинский и Аргаяшский муниципальные районы.

Всего в реестр свалок в границах городов вошло 26 объектов, отмечается на сайте главы региона.

«В Челябинской области уже пройден второй этап внедрения новой системы обращения с ТКО, в каждом кластере выбраны региональные операторы, в Магнитогорском кластере он уже работает», — сказал Дубровский.

Ранее URA.RU сообщало, что для решения вопроса по вывозу мусора из Челябинска решили дополнительно выделить 20 млн рублей.