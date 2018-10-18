Красноярский чиновник объяснил предложение обманутым дольщикам самим достроить дом

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Заместитель министра строительства Красноярского края Евгений Ганчуков прокомментировал своё предложение обманутым дольщикам «достроить самим свой дом».
Красноярский чиновник объяснил предложение обманутым дольщикам самим достроить дом
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«Безусловно, то, что я говорил, — это то, что я говорил. Но то, что это вырвано из контекста, — это безусловно. Почему? Ситуация сильно срежиссирована», — сказал он.

Он отметил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, так как «застройщик умыл руки». При этом подрядчика «удалось уговорами и принуждениями заставить помочь людям».

Ганчуков добавил, что, по словам подрядчика, для завершения строительства указанного дома не хватает 10 млн рублей. 

«Разговор шёл о том, что на самом деле 10 млн на 140 квартир — это не огромные деньги», — сказал Ганчуков.

По его словам, в регионе действует закон о компенсации дольщикам, о выдаче кредита на достройку и компенсации процента по нему. 

«Деньги даются — проценты не берутся. Ребята, вам нужно на каждую квартиру по 70 тыс., чтобы достроить дом. Возьмите эти 70 тыс. без процентов, когда-нибудь заработаете — отдадите. Логика-то такая была! Вот почему выдернуто из контекста», — сказал он.

Ранее kp.ru сообщало, что Ганчуков в ходе встречи с обманутыми дольщиками предложил им самим «достроить свой дом», заявив, что за них никто не будет «отжиматься».

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