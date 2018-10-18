СК попросил суд арестовать вице-премьера Крыма

Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, который был задержан в российской столице.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Царёву.

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 17 декабря 2018 года в отношении заместителя председателя совета министров Республики Крым Нахлупина Виталия Германовича», — сообщила она.

По словам Царёвой, Нахлупин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что Нахлупин был задержан в Москве.

В сентябре в Севастополе арестовали на два месяца подозреваемого начальника управления земельных отношений департамента по имущественным и земельным отношениям Сергея Прямкова.