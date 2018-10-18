МИД Великобритании выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

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Министерство иностранных дел Великобритании выразило соболезнования в связи с трагедией в Керченском политехническом колледже, где погиб 21 человек.
МИД Великобритании выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
  • РИА Новости

«Мы глубоко опечалены нападением в Керченском политехническом колледже, в результате которого погибли и были ранены люди, многие из них — дети. Великобритания выражает искренние соболезнования и сочувствие семьям и друзьям убитых и желает скорейшего выздоровления раненым», — приводит РИА Новости заявление официального представителя МИД Великобритании.

По последним данным, в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи погиб 21 человек, десятки получили ранения.

Посольство Соединённых Штатов в России выразило соболезнования семьям и друзьям погибших в результате нападения в колледже Керчи.

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