Омбудсмен: все данные с компьютера стрелка из Керчи были удалены

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Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина заявила, что с компьютера подозреваемого в массовом убийстве в колледже Керчи Владислава Рослякова были удалены все данные.
Омбудсмен: все данные с компьютера стрелка из Керчи были удалены
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС. 

«Когда сделали обыск и посмотрели компьютер, то вся информация, сообщения и прочее были удалены», — сообщила Лубина.

Она отметила, что получила такую информацию от следственных органов.

Также она выразила уверенность в том, что подозреваемый мог иметь свой круг общения в интернете, как и большинство его ровесников.

Ранее стало известно, что Росляков в день нападения разговаривал с однокурсником и шутил.

В результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, по последним данным, погиб 21 человек.

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