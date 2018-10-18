Омбудсмен: все данные с компьютера стрелка из Керчи были удалены

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина заявила, что с компьютера подозреваемого в массовом убийстве в колледже Керчи Владислава Рослякова были удалены все данные.

Об этом информирует ТАСС.

«Когда сделали обыск и посмотрели компьютер, то вся информация, сообщения и прочее были удалены», — сообщила Лубина.

Она отметила, что получила такую информацию от следственных органов.

Также она выразила уверенность в том, что подозреваемый мог иметь свой круг общения в интернете, как и большинство его ровесников.

Ранее стало известно, что Росляков в день нападения разговаривал с однокурсником и шутил.

В результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, по последним данным, погиб 21 человек.