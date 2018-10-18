Омбудсмен: все данные с компьютера стрелка из Керчи были удалены
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
«Когда сделали обыск и посмотрели компьютер, то вся информация, сообщения и прочее были удалены», — сообщила Лубина.
Она отметила, что получила такую информацию от следственных органов.
Также она выразила уверенность в том, что подозреваемый мог иметь свой круг общения в интернете, как и большинство его ровесников.
Ранее стало известно, что Росляков в день нападения разговаривал с однокурсником и шутил.
В результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, по последним данным, погиб 21 человек.