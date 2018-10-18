Однокурсник керченского стрелка рассказал о его шутках в день нападения
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена Крыма Ирину Клюеву.
Она сообщила, что общалась с однокурсником нападавшего.
«Мальчик говорит, что в этот день он с ним даже разговаривал, они общались. Он был адекватный, шутил, они поговорили. И после этого произошло то, что произошло», — заявила Клюева.
Ранее подруга Рослякова рассказала, что над ним издевались в колледже.
17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По последним данным, погиб 21 человек.