Однокурсник керченского стрелка рассказал о его шутках в день нападения

Перед тем как устроить стрельбу и взрыв в политехническом колледже, керченский стрелок Владислав Росляков разговаривал с однокурсником и шутил.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена Крыма Ирину Клюеву.

Она сообщила, что общалась с однокурсником нападавшего.

«Мальчик говорит, что в этот день он с ним даже разговаривал, они общались. Он был адекватный, шутил, они поговорили. И после этого произошло то, что произошло», — заявила Клюева.

Ранее подруга Рослякова рассказала, что над ним издевались в колледже.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По последним данным, погиб 21 человек.