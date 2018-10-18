Подруга стрелка из Керчи рассказала, что над ним издевались в колледже

Подруга Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в колледже в Керчи, рассказала RT, что над молодым человеком издевались в колледже.

«Владислав постоянно говорил мне, что он часто ссорился с окружающими. Он рассказывал, что потерял доверие к людям, когда его одногруппники начали унижать его за то, что он не такой, как все», — сказала девушка.

Росляков говорил ей, что из-за этого «не хочет жить» и хочет отомстить за эти издевательства.

По её словам, после того, как они перестали общаться, Росляков добавил её в чёрный список.

«Когда мы с ним общались, всё было хорошо. Он был добрый и отзывчивый, помогал мне, когда было плохо, — рассказала девушка. — Мне жалко людей, которых он застрелил, и мне очень жаль, что он покончил жизнь самоубийством. Он был очень хорошим другом».

По последним данным, в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек.