Соседи семьи Росляковых рассказали об отце керченского убийцы

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Соседи семьи Владислава Рослякова, который устроил стрельбу и взрыв в колледже Керчи, рассказали о его отце.
Соседи семьи Росляковых рассказали об отце керченского убийцы
  • Reuters

Как рассказали RT соседи Росляковых, Владислав переехал к матери в третьем классе после того, как отец мальчика получил травму головы.

Став инвалидом, глава семейства, по словам знакомых, начал пить, странно себя вести и бить жену и ребёнка. Соседи говорят, что доставалось и дедушке с бабушкой Владислава, которые живут в соседней квартире.

Последний раз соседи видели Владислава Рослякова именно с отцом: якобы он понуро шёл за ним по двору.

Знакомые семьи также удивлены, откуда у юноши взялись деньги на ружьё и патроны. По словам соседей, семья жила бедно, денег всё время не хватало.

Следственный комитет России заявил, что Владиславу Рослякову, устроившему стрельбу в колледже в Керчи, будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее стало известно, что число жертв стрельбы в Керчи возросло до 21.

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