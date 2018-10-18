В ХМАО установили, что разбившийся при парашютном прыжке с ребёнком инструктор был пьян

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В Ханты-Мансийском автономном округе завершилось следствие, начатое после инцидента в апреле 2018 года, когда во время прыжка инструктора с ребёнком основной парашют не раскрылся, а запасной открылся слишком поздно. Об этом сообщает URA.RU.
В ХМАО установили, что разбившийся при парашютном прыжке с ребёнком инструктор был пьян
  • РИА Новости

«Установлено, что старший инструктор при выполнении прыжка в тандеме с несовершеннолетней девочкой находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог надлежащим образом обеспечить безопасность», — заявил старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте Следственного комитета России.

По его словам, выяснилось, что инструктор и ранее оказывал услуги с нарушением требований безопасности — прыгал с людьми на парашютных системах с истёкшим сроком годности.

Инцидент произошёл 29 апреля. Парашютист скончался в реанимации. Девочка получила тяжёлые травмы и до сих пор проходит реабилитацию.

Ранее следователи организовали проверку по факту гибели двух парашютистов в Татарстане.

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