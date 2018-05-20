СК начал проверку по факту гибели двух парашютистов в Татарстане

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Следователи организовали проверку по факту гибели двух парашютистов в Татарстане. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.
СК начал проверку по факту гибели двух парашютистов в Татарстане
  • © pixabay.com

По предварительным данным, семеро парашютистов выполняли свободное падение с 4 тыс. до 1,6 тыс. метров. После этого они стали раскрывать парашюты.

«В этот момент один спортсмен влетел в уже раскрывшийся парашют второго. В результате удара оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте», — отметили в СК.

Один из пострадавших скончался в карете скорой помощи, а второй — через несколько часов в больнице.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Татарстане разбились два парашютиста, у каждого из которых на счету более 600 прыжков.

Осенью 2017 года URA.RU передавало, что житель Урала разбился на параплане в Индии.

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