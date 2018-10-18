Директор охотничьего магазина рассказал о стрелке из Керчи

Директор охотничьего магазина «Сокол» Анатолий Лунёв в беседе с kp.ru рассказал о стрелке из Керчи Владиславе Рослякове.

Как утверждает Лунёв, Росляков не покупал у них ружьё — только боеприпасы.

«У него было разрешение на приобретение патронов, выданное нашими правоохранительными органами — лицензионным отделом Росгвардии. В нём стояла дата 8 сентября 2018 года», — рассказал директор магазина.

По его словам, Росляков купил 150 патронов.

Лунёв пояснил, что по закону магазин имел право продать молодому человеку до тысячи патронов.

Ранее сообщалось, что стрелок из Керчи покупал патроны для охоты на косуль.

Также семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию в керченском колледже.