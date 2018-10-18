Стрелок из Керчи покупал патроны для охоты на косуль

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RT
Устроивший стрельбу в политехническом колледже в Керчи Владислав Росляков купил патроны для охоты на косуль. Об этом RT рассказали в магазине «Сокол», клиентом которого был студент.
Стрелок из Керчи покупал патроны для охоты на косуль
  • Reuters

По словам продавца, юноша приходил один раз и купил 150 патронов 12-го калибра 8-й картечи.

Пачка из десяти таких патронов стоит 360 рублей. Патрон рассчитан на среднего зверя — волка, косулю.

При этом оружие Росляков покупал в другом месте.

Продавец рассказывает, что в Керчи немало молодых людей, увлечённых охотой.

Однако тиров в городе нет, поэтому по-прежнему непонятно, где Росляков учился стрелять.

Магазин «Сокол» работает уже два года. Всего в городе три торговые точки, где продают товары для рыбалки и охоты. Те, которые специализируются на оружии, сейчас закрыты, у входа дежурят оперативники в штатском.

Ранее бабушка Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в керченском колледже, рассказала, что он планировал пойти в армию по контракту.

17 октября в колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. По последним данным, погибли 20 человек.

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