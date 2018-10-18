Бабушка стрелка из Керчи рассказала, что он хотел уйти в армию по контракту
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«Планы на будущее строил. После колледжа хотел пойти служить по контракту, в армию его тянуло», — сказала она в беседе с kp.ru.
По её словам, в детстве Росляков был очень активным и общительным ребёнком, а в подростковом возрасте стал замкнутым и ничего не рассказывал.
«Неделю назад мы виделись, настроение у него хорошее было. Правда, знаете, что сейчас мне кажется странным? Где-то за месяц до всего этого внук пришёл ко мне и забрал все семейные фотографии... Сказал, что хочет их перефотографировать и новый альбом сделать», — рассказала женщина.
17 октября в колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. По последним данным, погибли 20 человек.