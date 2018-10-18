Бабушка стрелка из Керчи рассказала, что он хотел уйти в армию по контракту

Короткая ссылка
Бабушка Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в керченском колледже, рассказала, что он планировал пойти в армию по контракту.
Бабушка стрелка из Керчи рассказала, что он хотел уйти в армию по контракту
  • © Kerch.FM

«Планы на будущее строил. После колледжа хотел пойти служить по контракту, в армию его тянуло», — сказала она в беседе с kp.ru.

По её словам, в детстве Росляков был очень активным и общительным ребёнком, а в подростковом возрасте стал замкнутым и ничего не рассказывал. 

«Неделю назад мы виделись, настроение у него хорошее было. Правда, знаете, что сейчас мне кажется странным? Где-то за месяц до всего этого внук пришёл ко мне и забрал все семейные фотографии... Сказал, что хочет их перефотографировать и новый альбом сделать», — рассказала женщина.

17 октября в колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. По последним данным, погибли 20 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить