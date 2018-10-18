Генпрокуратуры России и Сербии подписали программу сотрудничества

Короткая ссылка
Генеральный прокурор России Юрий Чайка в ходе визита в Белград подписал с сербским коллегой Загоркой Доловац новую программу о сотрудничестве между ведомствами двух стран.
Генпрокуратуры России и Сербии подписали программу сотрудничества
  • РИА Новости

«В рамках визита была подписана новая программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой России и Республиканской государственной прокуратурой Сербии», — говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе.

Как отмечается, документ предполагает проведение ряда совместных мероприятий по наиболее актуальным направлениям прокурорской деятельности.

В частности, в её рамках состоится обмен информацией о передовых практиках борьбы с организованной преступностью, кибертерроризмом, торговлей людьми и нелегальной миграцией, легализацией преступных доходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить