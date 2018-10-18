Генпрокуратуры России и Сербии подписали программу сотрудничества

Генеральный прокурор России Юрий Чайка в ходе визита в Белград подписал с сербским коллегой Загоркой Доловац новую программу о сотрудничестве между ведомствами двух стран.

«В рамках визита была подписана новая программа сотрудничества между Генеральной прокуратурой России и Республиканской государственной прокуратурой Сербии», — говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе.

Как отмечается, документ предполагает проведение ряда совместных мероприятий по наиболее актуальным направлениям прокурорской деятельности.

В частности, в её рамках состоится обмен информацией о передовых практиках борьбы с организованной преступностью, кибертерроризмом, торговлей людьми и нелегальной миграцией, легализацией преступных доходов.