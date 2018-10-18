В ЦБ сообщили о росте числа хакерских атак на российские банки

Число целевых хакерских атак на российские банки в первом полугодии 2018 года — 72 случая, оно выросло в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отчёт Банка России, который был представлен в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

«За первый—второй квартал 2017 года было зафиксировано 39 целевых атак, за восемь месяцев ФинЦЕРТ выполнил рассылку 79 бюллетеней​​​. За аналогичный период 2018 года — 72 целевые атаки и 106 бюллетеней», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия потеряла 600 млрд рублей из-за кибератак в 2017 году.