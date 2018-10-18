В ЦБ сообщили о росте числа хакерских атак на российские банки
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отчёт Банка России, который был представлен в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
«За первый—второй квартал 2017 года было зафиксировано 39 целевых атак, за восемь месяцев ФинЦЕРТ выполнил рассылку 79 бюллетеней. За аналогичный период 2018 года — 72 целевые атаки и 106 бюллетеней», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Россия потеряла 600 млрд рублей из-за кибератак в 2017 году.