Россия потеряла 600 млрд рублей из-за кибератак в 2017 году
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«Для всех государств это приоритетная тема, Россия здесь не исключение. Именно с развитием технологий усложняется палитра разных виртуальных мошенничеств. По оценкам экспертов, только в 2017 году кибератаки привели к убыткам в районе $1 трлн», — заявил он.
По его словам, в России «это порядка 600 млрд рублей», что является значительной суммой для российской экономики.
В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, призвал разработать конвенцию по борьбе с киберпреступностью.