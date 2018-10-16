Россия потеряла 600 млрд рублей из-за кибератак в 2017 году

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Россия потеряла 600 млрд рублей из-за хакерских атак в 2017 году, заявил российский премьер Дмитрий Медведев, выступая на заседании «Smart Country. Национальная стратегия» в Сколкове.
Россия потеряла 600 млрд рублей из-за кибератак в 2017 году
  • © pixabay.com

«Для всех государств это приоритетная тема, Россия здесь не исключение. Именно с развитием технологий усложняется палитра разных виртуальных мошенничеств. По оценкам экспертов, только в 2017 году кибератаки привели к убыткам в районе $1 трлн», — заявил он.

По его словам, в России «это порядка 600 млрд рублей», что является значительной суммой для российской экономики. 

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, призвал разработать конвенцию по борьбе с киберпреступностью.

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