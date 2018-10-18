В Госдуме предлагают разрешить охранять школы только Росгвардии

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Марина Тищенко
Депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов рассказал RT, что в связи с трагедией в Керчи собирается разработать законопроект, согласно которому охраной учебных заведений в России сможет заниматься только Росгвардия.
В Госдуме предлагают разрешить охранять школы только Росгвардии
  • РИА Новости

По его словам, корректировка федерального законодательства в этой сфере необходима, потому что на сегодняшний день сторожи и частные охранные предприятия (ЧОП), которые часто отвечают за безопасность в школах и техникумах, не могут оказать сопротивление даже вооружённым лицам, а также вовремя определить злоумышленников и обезвредить их.

«Необходимо, чтобы охраной в учебных заведениях занимались не ЧОПы, бабушки-вахтёры, а именно государственные бойцы Росгвардии, которые вооружены лицензированным оружием и могут правильно себя повести. Росгвардия должна охранять не только высокопоставленных чиновников, таких как губернаторы, но и наших детей. Подготовленный охранник по лицу, поведению увидит, что человек неадекватен. Бабушка-вахтёр в керченской школе пыталась остановить убийцу, но не смогла. Охранник же должен быть подготовлен и вооружён, чтобы обезвредить злоумышленника», — говорит депутат.

В настоящее время учебные заведения на платной договорной основе охраняют сторожи, ЧОП, а также сотрудники вневедомственной охраны при ОВД.

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