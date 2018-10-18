Правительство окажет финансовую помощь пострадавшим при ЧП в Керчи

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ЧП в Керченском политехническом колледже.
Правительство окажет финансовую помощь пострадавшим при ЧП в Керчи
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Об этом информирует пресс-служба правительства России.

Отмечается, что подписанным распоряжением из резервного фонда кабмина выделяется 60 млн рублей на социальную поддержку граждан. 

«Предусматривается, что членам семей погибших будет выплачиваться единовременное пособие в размере 1 млн рублей на каждого погибшего», — сообщили в пресс-службе.

При этом пострадавшим при взрыве будет выплачено единовременное пособие в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. 

Ранее сообщалось, что число погибших в результате инцидента в Керчи возросло до 21.

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