Правительство окажет финансовую помощь пострадавшим при ЧП в Керчи
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Об этом информирует пресс-служба правительства России.
Отмечается, что подписанным распоряжением из резервного фонда кабмина выделяется 60 млн рублей на социальную поддержку граждан.
«Предусматривается, что членам семей погибших будет выплачиваться единовременное пособие в размере 1 млн рублей на каждого погибшего», — сообщили в пресс-службе.
При этом пострадавшим при взрыве будет выплачено единовременное пособие в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате инцидента в Керчи возросло до 21.