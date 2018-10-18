Аксёнов допустил, что у стрелка из Керчи могли быть сообщники

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что у устроившего стрельбу в колледже в Керчи могли быть сообщники. Об этом сообщает РИА Новости.
Аксёнов допустил, что у стрелка из Керчи могли быть сообщники
  • Reuters

«Задача — установить, кто его готовил в данном случае к этому преступлению. На месте он действовал один, это уже понятно, установлено, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд, на взгляд коллег, этот негодяй один осуществить не мог», — сказал Аксёнов.

Ранее стало известно, что число погибших в результате взрыва и стрельбы в колледже в Керчи увеличилось до 21.

По словам главы Крыма, всех погибших похоронят рядом на центральной аллее местного кладбища.

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