В Госдуме предлагают обязать банки предоставлять оперативникам данные в течение одного дня

Банки могут обязать предоставлять осуществляющим оперативно-разыскную деятельность органам данные в течение одного дня.

Такую поправку в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» намерен на этой неделе внести член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко. Об этом он рассказал RT.

Сейчас в Госдуме уже рассматривается законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», который был внесён депутатами от ЛДПР. Согласно ему, кредитные организации обязаны на основании решения суда предоставлять осуществляющим оперативно-разыскную деятельность органам справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также по операциям, счетам и вкладам физических лиц в течение трёх рабочих дней.

Марченко же считает, что три дня — слишком большой срок, в течение которого мошенники могут покинуть страну. Он добавляет, что одного дня будет достаточно для передачи соответствующих документов, так как современные системы в банке позволяют делать это в кратчайшие сроки, а в судах есть специальные дежурные судьи, которые могут быстро выдать оперативникам разрешение на предоставление подобной информации.

«За три дня мошенники могут уничтожить все следы, перевести деньги и скрыться, поэтому важно, чтобы оперативникам выдавали необходимые данные в течение одного дня, чтобы они могли успеть собрать доказательства, задержать виновного. У них каждая минута на счету», — объясняет он.

Депутат отметил, что в настоящий момент в российском законодательстве не оговорены сроки предоставления соответствующей информации банками.

Согласно федеральному законодательству, оперативно-разыскную деятельность имеют право вести, например, Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки.