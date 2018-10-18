Медики из Крымского центра медкатастроф прибыли в Керчь для эвакуации пострадавших

Медики из Центра медицины катастроф прибыли в Керчь и начали эвакуацию пострадавших при взрыве и стрельбе в политехническом колледже.

Об этом информирует ТАСС. Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что медики готовят десять пострадавших к эвакуации в ведущие медицинские центры. «Это Центр детской хирургии и травматологии — восемь детей. И двоих взрослых», — отметила министр. 17 октября в керченском колледже произошли взрыв и стрельба. По последним данным, погибли 20 человек, десятки пострадали. Власти Крыма объявили трёхдневный траур по жертвам трагедии. Подробнее — в материале RT.