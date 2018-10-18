Медики из Крымского центра медкатастроф прибыли в Керчь для эвакуации пострадавших
Об этом информирует ТАСС.
Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что медики готовят десять пострадавших к эвакуации в ведущие медицинские центры.
«Это Центр детской хирургии и травматологии — восемь детей. И двоих взрослых», — отметила министр.
17 октября в керченском колледже произошли взрыв и стрельба.
По последним данным, погибли 20 человек, десятки пострадали. Власти Крыма объявили трёхдневный траур по жертвам трагедии.
Подробнее — в материале RT.