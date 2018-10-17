Оперативный штаб огласил список пострадавших в Керчи
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, в списке находятся 40 человек. В настоящее время информация уточняется.
«Список сформирован. Есть ещё десять человек, которые находятся в тяжёлом состоянии, мы их идентифицировать пока не можем», — сообщил представитель оперативного штаба.
17 октября по меньшей мере 19 человек погибли в результате стрельбы и взрыва в политехническом колледже. Подозреваемый в нападении 18-летний студент покончил с собой.