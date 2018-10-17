Чайка выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Генеральный прокурор России Юрий Чайка выразил соболезнования в связи с гибелью учащихся в керченском колледже.

«Юрий Чайка и коллектив работников органов прокуратуры выражают глубокие соболезнования родным и близким учащихся и сотрудников Керченского политехнического колледжа, погибших и пострадавших сегодня в результате противоправных действий», — говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе.

Отмечается, что прокурор Республики Крым Олег Камшилов находится на месте происшествия и координирует работу правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль.

По меньшей мере 17 человек погибли в результате нападения злоумышленника на политехнический колледж Керчи.