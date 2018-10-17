Станцию метро «Давыдково» в Москве планируют открыть до конца 2021 года
- РИА Новости
Станция «Давыдково» на этом отрезке станет первой в Можайском районе. Она будет расположена около пересечения Аминьевского шоссе с Инициативной улицей.
В настоящее время идут работы по выносу инженерных сетей с территории стройплощадки. Также проводятся мероприятия по устройству ограждающих конструкций станционного котлована, передаёт Nation News.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве планируют удлинить БКЛ на 57 км до конца 2021 года.