Станцию метро «Давыдково» в Москве планируют открыть до конца 2021 года

Юго-западный участок Большой кольцевой линии между станциями «Можайская» и «Аминьевское шоссе» в Москве намерены построить до конца 2021 года, сообщает портал мэра и правительства.

Станция «Давыдково» на этом отрезке станет первой в Можайском районе. Она будет расположена около пересечения Аминьевского шоссе с Инициативной улицей.

В настоящее время идут работы по выносу инженерных сетей с территории стройплощадки. Также проводятся мероприятия по устройству ограждающих конструкций станционного котлована, передаёт Nation News.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве планируют удлинить БКЛ на 57 км до конца 2021 года.