В РПЦ призвали верующих воздержаться от поездок на Афон
- РИА Новости
«Учитывая все эти сложные обстоятельства, которые складываются, сейчас настало время воздержаться от паломничества на Афон и от участия в богослужениях в любой форме», — цитирует Якимчука РИА Новости.
При этом он уточнил, что если уж так случилось, что человек оказался на Афоне, то он может зайти в храм, помолиться и приложиться к святыням.
«Но по крайней мере хотя бы не причащаться», — добавил Якимчук.
Ранее стало известно, что верующие Русской православной церкви не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции в связи с прекращением евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом.