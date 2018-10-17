В РПЦ призвали верующих воздержаться от поездок на Афон

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Верующим Русской православной церкви следует воздержаться от паломничества на Афон. Об этом заявил секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
В РПЦ призвали верующих воздержаться от поездок на Афон
  • РИА Новости

«Учитывая все эти сложные обстоятельства, которые складываются, сейчас настало время воздержаться от паломничества на Афон и от участия в богослужениях в любой форме», — цитирует Якимчука РИА Новости.

При этом он уточнил, что если уж так случилось, что человек оказался на Афоне, то он может зайти в храм, помолиться и приложиться к святыням.

«Но по крайней мере хотя бы не причащаться», — добавил Якимчук.

Ранее стало известно, что верующие Русской православной церкви не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции в связи с прекращением евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом.

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