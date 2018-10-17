В РПЦ призвали верующих воздержаться от поездок на Афон

Верующим Русской православной церкви следует воздержаться от паломничества на Афон. Об этом заявил секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

«Учитывая все эти сложные обстоятельства, которые складываются, сейчас настало время воздержаться от паломничества на Афон и от участия в богослужениях в любой форме», — цитирует Якимчука РИА Новости.

При этом он уточнил, что если уж так случилось, что человек оказался на Афоне, то он может зайти в храм, помолиться и приложиться к святыням.

«Но по крайней мере хотя бы не причащаться», — добавил Якимчук.

Ранее стало известно, что верующие Русской православной церкви не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции в связи с прекращением евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом.