В крымском правительстве рассказали о ситуации в Керчи

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский рассказал об обстановке у колледжа в Керчи, где 17 октября был совершён теракт.

«Все органы и службы — в том числе правоохранительные органы — находятся на месте. В Керчь выехал глава Республики Крым, который, безусловно, будет координировать все работы, связанные с установлением причин произошедшего и ликвидацией последствий, помощью пострадавшим», — заявил Полонский в беседе с RT.

Он подчеркнул, что в данной ситуации необходимо «предметно разобраться» и руководствоваться исключительно официальной информацией.

«Оснований для паники нет. Все службы и ведомства работают в полном режиме, все находятся на месте — в том числе медицинские работники, все республиканские и федеральные министерства, ведомства», — добавил вице-премьер.

Ранее стало известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу распорядился выделить силы и средства для помощи пострадавшим в результате взрыва в колледже Керчи.