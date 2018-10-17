СК РФ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ВЗРЫВЕ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО НА СТАТЬЮ ОБ УБИЙСТВЕ

В крымском правительстве рассказали о ситуации в Керчи

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Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский рассказал об обстановке у колледжа в Керчи, где 17 октября был совершён теракт.
В крымском правительстве рассказали о ситуации в Керчи
  • © Мария Крицкая
  • РИА Новости

«Все органы и службы — в том числе правоохранительные органы — находятся на месте. В Керчь выехал глава Республики Крым, который, безусловно, будет координировать все работы, связанные с установлением причин произошедшего и ликвидацией последствий, помощью пострадавшим», — заявил Полонский в беседе с RT.

Он подчеркнул, что в данной ситуации необходимо «предметно разобраться» и руководствоваться исключительно официальной информацией.

«Оснований для паники нет. Все службы и ведомства работают в полном режиме, все находятся на месте — в том числе медицинские работники, все республиканские и федеральные министерства, ведомства», — добавил вице-премьер.

Ранее стало известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу распорядился выделить силы и средства для помощи пострадавшим в результате взрыва в колледже Керчи.

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