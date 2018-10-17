Ученик колледжа в Керчи рассказал подробности взрыва
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«Сначала произошёл взрыв в столовой, а сразу после него из туалетов начали выбегать люди с автоматами. На лицах у них были маски. Понять, какой они национальности, было невозможно. Их было очень много, но сколько точно, сказать не могу. Они стреляли по ученикам и преподавателям — по всем, кто попадался им на пути... Кроме того, эти люди кидали взрывпакеты», — цитирует учащегося Telegram-канал RT.
Он усомнился, что от стрельбы пострадало много человек. По его словам, он видел одного-двух.
Всех учеников после ЧП отправили домой, добавил он.
Ранее стало известно, что число жертв теракта возросло до 13.