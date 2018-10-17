Ученик колледжа в Керчи рассказал подробности взрыва

Один из учеников колледжа в Керчи, где произошёл взрыв, в беседе с RT рассказал о теракте.

«Сначала произошёл взрыв в столовой, а сразу после него из туалетов начали выбегать люди с автоматами. На лицах у них были маски. Понять, какой они национальности, было невозможно. Их было очень много, но сколько точно, сказать не могу. Они стреляли по ученикам и преподавателям — по всем, кто попадался им на пути... Кроме того, эти люди кидали взрывпакеты», — цитирует учащегося Telegram-канал RT.

Он усомнился, что от стрельбы пострадало много человек. По его словам, он видел одного-двух.

Всех учеников после ЧП отправили домой, добавил он.

Ранее стало известно, что число жертв теракта возросло до 13.