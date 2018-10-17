Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в Керчи
- РИА Новости
«Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже», — говорится в сообщении.
Ведомствам поручено принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим.
Ранее в Кремле заявили, что президенту доложено о взрыве в колледже в Керчи, в результате которого, по последним данным, погибли десять человек, ещё 50 пострадали.
В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.