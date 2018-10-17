СК РФ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ВЗРЫВЕ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО НА СТАТЬЮ ОБ УБИЙСТВЕ

Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в Керчи

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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в колледже в Керчи. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в Керчи
  • РИА Новости

«Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже», — говорится в сообщении.

Ведомствам поручено принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим.

Ранее в Кремле заявили, что президенту доложено о взрыве в колледже в Керчи, в результате которого, по последним данным, погибли десять человек, ещё 50 пострадали.

В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.

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