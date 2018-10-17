Выплаты пострадавшим при взрыве в Керчи составят 1 млн рублей
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«В рамках ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» выплаты родным погибших и пострадавших, находившихся в трудовых отношениях, составят 1 млн рублей», — сказали в пресс-службе.
По данным НАК, в колледже в Керчи произошёл подрыв неустановленного взрывного устройства.
По последним данным, в результате произошедшего погибли десять человек, ещё 50 пострадали.