СК РФ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ВЗРЫВЕ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО НА СТАТЬЮ ОБ УБИЙСТВЕ

Выплаты пострадавшим при взрыве в Керчи составят 1 млн рублей

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Выплаты родным погибших и пострадавшим в результате взрыва в колледже Керчи составят 1 млн руб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда соцстрахования (ФСС).
Выплаты пострадавшим при взрыве в Керчи составят 1 млн рублей
  • © Kerch.FM

«В рамках ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» выплаты родным погибших и пострадавших, находившихся в трудовых отношениях, составят 1 млн рублей», — сказали в пресс-службе.

По данным НАК, в колледже в Керчи произошёл подрыв неустановленного взрывного устройства.

По последним данным, в результате произошедшего погибли десять человек, ещё 50 пострадали.

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