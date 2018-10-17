В Госдуме поддержали законопроект о возврате авиабилетов в случае болезни родственника
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«По действующей редакции Воздушного кодекса вернуть стоимость билета на самолёт можно было лишь в случае вынужденного отказа от полёта при болезни родственника, вместе с которым этот полёт планировался. Мы же предложили распространить эту норму на любой случай», — уточнил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Отмечается, что документ предполагает внесение изменений в ст. 108 Воздушного кодекса России.
В сентябре газета «Известия» передавала, что правительство России внесёт в Государственную думу законопроекты, регламентирующие процедуру сдачи билетов на культурно-массовые мероприятия.