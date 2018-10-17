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В Госдуме поддержали законопроект о возврате авиабилетов в случае болезни родственника

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает компенсацию пассажиру стоимости так называемых невозвратных авиабилетов в случае болезни его близкого родственника.
В Госдуме поддержали законопроект о возврате авиабилетов в случае болезни родственника
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«По действующей редакции Воздушного кодекса вернуть стоимость билета на самолёт можно было лишь в случае вынужденного отказа от полёта при болезни родственника, вместе с которым этот полёт планировался. Мы же предложили распространить эту норму на любой случай», — уточнил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Отмечается, что документ предполагает внесение изменений в ст. 108 Воздушного кодекса России.

В сентябре газета «Известия» передавала, что правительство России внесёт в Государственную думу законопроекты, регламентирующие процедуру сдачи билетов на культурно-массовые мероприятия.

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