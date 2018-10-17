К месту взрыва в Керчи вылетает авиация МЧС

Спасательные службы Керчи и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым направлены на место взрыва в городском колледже.

«На 14:00 17 октября из аэропортов Сочи и Ростова-на-Дону запланирован вылет трёх вертолётов Ми-8 МЧС России с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в 16:00 из Жуковского вылетит самолёт Ил-76.

Ранее Национальный антитеррористический комитет заявил, что в керченском колледже произошёл подрыв неустановленного взрывного устройства.

По последним данным, погибли 10 человек, 50 пострадали.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.