СК РФ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ВЗРЫВЕ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО НА СТАТЬЮ ОБ УБИЙСТВЕ

К месту взрыва в Керчи вылетает авиация МЧС

Короткая ссылка
Спасательные службы Керчи и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым направлены на место взрыва в городском колледже.
К месту взрыва в Керчи вылетает авиация МЧС
  • РИА Новости

«На 14:00 17 октября из аэропортов Сочи и Ростова-на-Дону запланирован вылет трёх вертолётов Ми-8 МЧС России с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту», — говорится в сообщении ведомства. 

Отмечается, что в 16:00 из Жуковского вылетит самолёт Ил-76. 

Ранее Национальный антитеррористический комитет заявил, что в керченском колледже произошёл подрыв неустановленного взрывного устройства.

По последним данным, погибли 10 человек, 50 пострадали.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить