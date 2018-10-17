Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг РПЦ и Константинополя
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- РИА Новости
«Скорее всего, это был первый шаг Русской православной церкви на пути к жёстким мерам», — заявил эксперт.
По его мнению, РПЦ, исходя из гуманистических соображений, продолжает пытаться примириться с Константинополем, пока всё это не зашло слишком далеко.
Ранее протоиерей Андрей Ткачёв в беседе с Nation News оценил реакцию президента Украины Петра Порошенко на решение Священного синода Русской православной церкви о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.