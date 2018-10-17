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Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг РПЦ и Константинополя

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Директор Центра геополитических экспертиз, главный редактор информационно-аналитического портала «Евразия» Валерий Коровин в беседе с изданием «Аргументы неделi» прокомментировал решение Русской православной церкви о разрыве отношений с Константинополем.
Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг РПЦ и Константинополя
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Скорее всего, это был первый шаг Русской православной церкви на пути к жёстким мерам», — заявил эксперт.

По его мнению, РПЦ, исходя из гуманистических соображений, продолжает пытаться примириться с Константинополем, пока всё это не зашло слишком далеко.

Ранее протоиерей Андрей Ткачёв в беседе с Nation News оценил реакцию президента Украины Петра Порошенко на решение Священного синода Русской православной церкви о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

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