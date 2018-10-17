На МЦК по техническим причинам приостановлено движение «Ласточек»

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Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) по часовой стрелке приостановлено по техническим причинам.
На МЦК по техническим причинам приостановлено движение «Ласточек»
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Московской железной дороги.

«В настоящее время по техническим причинам приостановлено движение поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце, которые курсируют по часовой стрелке», — отмечается в сообщении.

Принимаются меры для возобновления движения.

15 октября на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена произошёл сбой в движении поездов из-за поломки светофоров на одном из перегонов.

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