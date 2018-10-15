Движение на оранжевой ветке метро Москвы восстановлено после сбоя

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Движение поездов на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена восстановлено после сбоя.
Движение на оранжевой ветке метро Москвы восстановлено после сбоя
  • РИА Новости

«Движение на Калужско-Рижской линии введено в график», — говорится в сообщении пресс-службы столичного метрополитена в Twitter.

Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на линии незначительно увеличены по техническим причинам.

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