Движение на оранжевой ветке метро Москвы восстановлено после сбоя
Движение поездов на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена восстановлено после сбоя.
- РИА Новости
«Движение на Калужско-Рижской линии введено в график», — говорится в сообщении пресс-службы столичного метрополитена в Twitter.
Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на линии незначительно увеличены по техническим причинам.
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