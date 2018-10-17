Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Восточно-Китайском море

Корабли Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» на учениях в Восточно-Китайском море отработали поиск подлодки противника.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

«В рамках противолодочного учения отряд отработал задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что экипаж корабля «Адмирал Пантелеев» во взаимодействии с корабельной авиагруппой обеспечил полёты противолодочного вертолёта Ка-27.

Также были отработаны совместное тактическое маневрирование и борьба за живучесть корабля.

Ранее стало известно, что отряд кораблей ТОФ прибыл в Южную Корею.