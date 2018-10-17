Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Восточно-Китайском море
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
«В рамках противолодочного учения отряд отработал задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что экипаж корабля «Адмирал Пантелеев» во взаимодействии с корабельной авиагруппой обеспечил полёты противолодочного вертолёта Ка-27.
Также были отработаны совместное тактическое маневрирование и борьба за живучесть корабля.
Ранее стало известно, что отряд кораблей ТОФ прибыл в Южную Корею.