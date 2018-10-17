На вооружение в Южный военный округ поступила новая техника
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.
«Связисты приступили к освоению полученных экземпляров современной техники в рамках двусторонних тактических учений с соединениями армии», — отметил он.
Как рассказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, на прошлой неделе для обеспечения 150-й мотострелковой дивизии и бригады управления 58-й поступил комплекс беспилотников «Элерон-3» и командно-штабные машины Р-149МА1.
Отмечается, что с начала года в ЮВО поступило более 500 единиц военной техники.
Ранее стало известно, что в войсках ЮВО начали итоговую проверку за 2018 учебный год.