В войсках ЮВО начали итоговую проверку за 2018 учебный год
По его словам, комплексные комиссии управления ЮВО оценят уровень боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, морально-психологическое состояние личного состава, а также соблюдение правопорядка и воинской дисциплины.
Военнослужащие в рамках проверки продемонстрируют профессиональную выучку и выполнение упражнений на 25 полигонах и учебно-тренировочных комплексах ЮВО.
Всего к контрольным занятиям привлекут около 300 соединений и воинских частей.
Ранее стало известно, что в России прошла масштабная тренировка боевых пусков зенитных ракет.