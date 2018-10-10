В войсках ЮВО начали итоговую проверку за 2018 учебный год

В Южном военном округе в органах военного управления, соединениях, воинских частях и организациях началась итоговая контрольная проверка за 2018 учебный год. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

По его словам, комплексные комиссии управления ЮВО оценят уровень боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, морально-психологическое состояние личного состава, а также соблюдение правопорядка и воинской дисциплины.

Военнослужащие в рамках проверки продемонстрируют профессиональную выучку и выполнение упражнений на 25 полигонах и учебно-тренировочных комплексах ЮВО.

Всего к контрольным занятиям привлекут около 300 соединений и воинских частей.

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