Крым направит около трёх тысяч новобранцев на службу в ходе осеннего призыва
- РИА Новости
По словам Ермилова, весной 2018 года в ВС отправились служить 2,3 тыс. крымчан — в Черноморский флот, в части Южного, Западного и Центрального военных округов.
«Имеется тенденция к увеличению количества призывников. В нынешнюю кампанию мы будем призывать уже порядка трёх тысяч человек. Также расширяется география службы», — отметил он.
Как уточнил Ермилов, добавляется Северный флот.
Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что количество уклонистов от призыва в стране сократилось вдвое с 2016 года.