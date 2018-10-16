Крым направит около трёх тысяч новобранцев на службу в ходе осеннего призыва

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Крым направит около трёх тысяч новобранцев на службу в Вооружённые силы России в ходе осеннего призыва. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на военного комиссара республики Олега Ермилова.
Крым направит около трёх тысяч новобранцев на службу в ходе осеннего призыва
  • РИА Новости

По словам Ермилова, весной 2018 года в ВС отправились служить 2,3 тыс. крымчан — в Черноморский флот, в части Южного, Западного и Центрального военных округов.

«Имеется тенденция к увеличению количества призывников. В нынешнюю кампанию мы будем призывать уже порядка трёх тысяч человек. Также расширяется география службы», — отметил он.

Как уточнил Ермилов, добавляется Северный флот.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что количество уклонистов от призыва в стране сократилось вдвое с 2016 года.

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