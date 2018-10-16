Следователи завели дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам завода «Южный Севастополь»

Следователи завели уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам судостроительного завода «Южный Севастополь».

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По данным городской прокуратуры, должностные лица предприятия не выплачивали персоналу зарплату с марта по июнь 2018 года. Задолженность превышает 2,6 млн рублей.

Как отметили в СК, должностные лица были осведомлены о задолженности, продолжали заниматься финансово-хозяйственной деятельностью и имели реальную возможность выплачивать заработную плату.

Следствие устанавливает обстоятельства случившегося, передаёт РИА Новости Крым.

Ранее Росстат заявил о снижении суммарной задолженности по зарплате в августе.