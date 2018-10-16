В ЯНАО отправили в колонию экс-милиционера, скрывавшегося с 2005 года

В Ямало-Ненецком автономном округе задержали и отправили в колонию экс-начальника отдела милиции посёлка Ханымей Константина Сильченко. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Сильченко скрывался с 2005 года. Он исчез, когда его приговорили к семи годам колонии строгого режима по статьям «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору» и «Принуждение потерпевшего к даче ложных показаний, соединённое с угрозой убийства».

Бывшего сотрудника правоохранительных органов задержали в Краснодарском крае в конце сентября 2018 года.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске задержали 33-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске.