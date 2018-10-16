В ЯНАО отправили в колонию экс-милиционера, скрывавшегося с 2005 года
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Сильченко скрывался с 2005 года. Он исчез, когда его приговорили к семи годам колонии строгого режима по статьям «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору» и «Принуждение потерпевшего к даче ложных показаний, соединённое с угрозой убийства».
Бывшего сотрудника правоохранительных органов задержали в Краснодарском крае в конце сентября 2018 года.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске задержали 33-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске.