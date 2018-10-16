Греф назвал математические школы пережитком прошлого

Узкоспециализированные математические школы являются пережитком прошлого, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, школьники должны быть развиты равномерно, «на 360 градусов».

«Нужны все специальности, нужны люди всех дарований и таланты. И не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого», — цитирует Грефа РИА Новости.

Глава кредитной организации назвал себя категорическим противником таких школ и призвал не допустить «очередного перегиба», который был, по его мнению, в советское время.

Ранее Греф заявил о необходимости развивать у школьников навыки эмоционального интеллекта.