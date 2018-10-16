Греф назвал математические школы пережитком прошлого

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Узкоспециализированные математические школы являются пережитком прошлого, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Греф назвал математические школы пережитком прошлого
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

По его словам, школьники должны быть развиты равномерно, «на 360 градусов».

«Нужны все специальности, нужны люди всех дарований и таланты. И не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого», — цитирует Грефа РИА Новости.

Глава кредитной организации назвал себя категорическим противником таких школ и призвал не допустить «очередного перегиба», который был, по его мнению, в советское время.

Ранее Греф заявил о необходимости развивать у школьников навыки эмоционального интеллекта.

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