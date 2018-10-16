СК просит арестовать бывшего управляющего «Трансаэро»

Следственный комитет России просит арестовать бывшего арбитражного управляющего авиакомпании «Трансаэро» Михаила Котова, который обвиняется в растрате и злоупотреблениях с ущербом более 1 млрд рублей.

«В суде рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего арбитражного управляющего ОАО «АК «Трансаэро» Михаила Котова», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Котов совершил преступные действия, в результате которых растрачено имущество авиакомпании на сумму свыше 1 млрд рублей, а также сфальсифицировал ряд документов с целью сокрытия корыстных преступлений.

В конце августа стало известно, что бывший гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин обвиняется в растрате более 1,3 млрд рублей.