Экс-гендиректор «Трансаэро» обвиняется в растрате более 1,3 млрд рублей

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Арестованный заочно бывший гендиректор авиакомпании «Трансаэро» Александр Бурдин обвиняется в растрате более 1,3 млрд рублей, сообщает Следственный комитет России.
Экс-гендиректор «Трансаэро» обвиняется в растрате более 1,3 млрд рублей
  • РИА Новости

Ведомством установлено, что с 4 марта по октябрь 2016 года 6804 работникам не выплатили по меньшей мере 400 млн рублей.

«Кроме того, Бурдин с октября 2015 года по сентябрь 2017 года, злоупотребляя своими полномочиями, совершив ряд финансово-экономических сделок, похитил имущество путём растраты, причинив тем самым ОАО «АК «Трансаэро»» ущерб на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Бурдин скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в международный розыск, отметили в ведомстве.

Ранее суд в Москве заочно арестовал Бурдина. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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