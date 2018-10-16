В Москве мужчина устроил стрельбу у торгового центра

В Москве сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину за стрельбу, предположительно, из травматического пистолета возле торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«По предварительной информации, между двумя гражданами произошёл дорожный конфликт, в результате которого один из них выстрелил, предположительно, из травматического пистолета», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Как уточняется, в результате инцидента никто не пострадал.

В сентябре телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве передавал, что на севере столицы два человека получили ранения в результате перестрелки.