В Москве мужчина устроил стрельбу у торгового центра
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- РИА Новости
«По предварительной информации, между двумя гражданами произошёл дорожный конфликт, в результате которого один из них выстрелил, предположительно, из травматического пистолета», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Как уточняется, в результате инцидента никто не пострадал.
В сентябре телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве передавал, что на севере столицы два человека получили ранения в результате перестрелки.