В Москве мужчина устроил стрельбу у торгового центра

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В Москве сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину за стрельбу, предположительно, из травматического пистолета возле торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
В Москве мужчина устроил стрельбу у торгового центра
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«По предварительной информации, между двумя гражданами произошёл дорожный конфликт, в результате которого один из них выстрелил, предположительно, из травматического пистолета», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Как уточняется, в результате инцидента никто не пострадал.

В сентябре телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве передавал, что на севере столицы два человека получили ранения в результате перестрелки.

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